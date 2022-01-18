«Эвертон» проведет переговоры с Руни и Лэмпардом

«Эвертон» проведет переговоры с главным тренером «Дерби Каунти» Уэйном Руни, сообщает журналист Сэм Уоллес.

По информации источника, помимо Руни ливерпульский клуб рассматривает кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

16 января «Эвертон» объявил об отставке Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера. 61-летний испанец возглавлял ливерпульский клуб с июля 2021 года.

После 19 матчей АПЛ «Эвертон» набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.