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Сегодня, 14:48

Лука Динь рассказал, почему согласился присоединиться к «Астон Вилле»

Виктория Кравченко

Новый игрок «Астон Виллы» Лука Динь рассказал, почему решил присоединиться к клубу.

Зимой он перешел из «Эвертона» в команду из Бирмингема.

«Разговор с Джеррардом стал главным фактором, именно поэтому я перешел сюда. У меня была хорошая встреча с ним, разговаривали пару раз в течение этого месяца. Чувствую его желание побеждать, показать свой стиль игры — атакующий футбол, владение мячом. Чувствую, что это то, чего хочу и я. Проект очень интересный. Думаю, что все игроки рады быть здесь, чтобы стать его частью», — цитирует Диня сайт «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб заплатит за защитника 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей за «Эвертон» и забил один мяч.

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 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
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 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
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 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
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Тоттенхэм – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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