Лука Динь рассказал, почему согласился присоединиться к «Астон Вилле»

Новый игрок «Астон Виллы» Лука Динь рассказал, почему решил присоединиться к клубу.

Зимой он перешел из «Эвертона» в команду из Бирмингема.

«Разговор с Джеррардом стал главным фактором, именно поэтому я перешел сюда. У меня была хорошая встреча с ним, разговаривали пару раз в течение этого месяца. Чувствую его желание побеждать, показать свой стиль игры — атакующий футбол, владение мячом. Чувствую, что это то, чего хочу и я. Проект очень интересный. Думаю, что все игроки рады быть здесь, чтобы стать его частью», — цитирует Диня сайт «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб заплатит за защитника 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей за «Эвертон» и забил один мяч.