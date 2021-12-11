Рангник о контракте Погба: «Если игрок не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед», нет смысла переубеждать его»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ситуации с контрактом полузащитника Поля Погба.
«Если футболист не хочет играть за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», пусть даже мы говорим о долгосрочной перспективе, то я не считаю, что есть смысл переубеждать такого игрока. «МЮ» — большой клуб, который поддерживают многие по всему миру. Не думаю, что кто-то в команде должен убеждать кого-то, чтобы тот остался», — приводит Sky Sports слова Рангника.
В сезоне-2021/22 Погба провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 7 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.
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