Полузащитник сборной Польши Козловски близок к переходу в «Брайтон»
«Брайтон» интересуется полузащитником «Погони» и сборной Польши Кацпером Козловски, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «чайки» уже вступили в переговоры по трансферу 18-летнего футболиста. Сообщается, что переход может состояться в январе и может обойтись английскому клубу в 5 миллионов фунтов плюс бонусы.
В сезоне-2021/22 Козловски провел 18 матчей за «Погонь», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/10/transfer-notebook-brighton-hold-talks-poland-midfielder-kacper/
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