Рангник назвал нормальным результат матча «Манчестер Юнайтед» с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о результате матча 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:1).

«Если судить по целой игре, ничья — это нормальный результат. Мы пытались выиграть в последние 15 минут, имели несколько хороших моментов, чтобы забить, но то же касалось и соперника.

Мы будем стараться выиграть как можно больше матчей до тех пор, пока попадание в топ-4 математически возможно. Конечно, наше положение не улучшилось после потери двух очков, но мы обязаны завершить сезон на самой высокой ноте», — приводит слова Рангника BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 51 очко. «Лестер» — девятый с 37 очками.