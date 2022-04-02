Тен Хаг может расторгнуть контракт с «Аяксом» за 2 миллиона евро

Приглашение главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага обойдется «Манчестер Юнайтед» в 2 миллиона евро, сообщает Daily Mail.

Подписанный в прошлом году контракт специалиста содержит пункт о расторжении всего за 2 миллиона. Поэтому «Аякс» бессилен помешать уходу 52-летнего голландца, если «МЮ» сделает выбор в его пользу.

Сейчас тренером «МЮ» является Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.

Эрик тен Хаг дважды выигрывал чемпионат Нидерландов с «Аяксом». В текущем сезоне амстердамцы лидируют в эредивизии с 66 очками после 27 туров.