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Бьелса — о матче с «Челси»: «Это была игра, в которой мы заслужили ничью»

Бьелса высказался о матче «Лидса» против «Челси»
08:58
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса не согласен с результатом в матче против «Челси» (2:3) в 16-м туре АПЛ.

«В этой игре мы заслужили ничью. Проиграли в конце, это разочаровывает. Пенальти — нормальное решение судьи. Сложно заставить такую команду, как «Челси», играть плохо. Очень сложно было атаковать. Но нам удавалось делать и то, и другое», — цитирует Бьелсу TMW.

«Лидс» после 16 туров АПЛ идет на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
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Виктория Кравченко все материалы автора
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