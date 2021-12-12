Бьелса — о матче с «Челси»: «Это была игра, в которой мы заслужили ничью»
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса не согласен с результатом в матче против «Челси» (2:3) в 16-м туре АПЛ.
«В этой игре мы заслужили ничью. Проиграли в конце, это разочаровывает. Пенальти — нормальное решение судьи. Сложно заставить такую команду, как «Челси», играть плохо. Очень сложно было атаковать. Но нам удавалось делать и то, и другое», — цитирует Бьелсу TMW.
«Лидс» после 16 туров АПЛ идет на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю