Рахим Стерлинг: «В АПЛ треть игроков темнокожие, но мы не представлены в тренерском штабе»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о том, что в Англии мало темнокожих тренеров.

— В премьер-лиге около 500 игроков, из них треть темнокожие, но мы не представлены наверху, мы не представлены в тренерском штабе, — приводит слова Стерлинга BBC. — Не так много лиц, с кем ты можешь поговорить об этом. Благодаря переменам можно поговорить с людьми в парламенте, с людьми в руководстве моего футбольного клуба, с футбольными клубами по всей стране, с людьми из национальной сборной Англии, чтобы провести изменения и дать равные шансы не только темнокожим тренерам, но и тренерам других этнических групп.