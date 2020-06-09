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Рахим Стерлинг: «В АПЛ треть игроков темнокожие, но мы не представлены в тренерском штабе»

09:25
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Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о том, что в Англии мало темнокожих тренеров.

— В премьер-лиге около 500 игроков, из них треть темнокожие, но мы не представлены наверху, мы не представлены в тренерском штабе, — приводит слова Стерлинга BBC. — Не так много лиц, с кем ты можешь поговорить об этом. Благодаря переменам можно поговорить с людьми в парламенте, с людьми в руководстве моего футбольного клуба, с футбольными клубами по всей стране, с людьми из национальной сборной Англии, чтобы провести изменения и дать равные шансы не только темнокожим тренерам, но и тренерам других этнических групп.

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