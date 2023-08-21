Стерлинг — о поражении от «Вест Хэма»: «Челси» нужно избавиться от некоторой небрежности»

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг поделился эмоциями после поражения от «Вест Хэма» (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.

«Они использовали свои шансы и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как «Вест Хэм», нужно использовать свои шансы — в АПЛ это вернется и будет преследовать вас. Пропущенный второй гол стал разочарованием, так как мы не использовали свои шансы, а они своими воспользовались. Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически — нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности», — приводит слова Стерлинга ВВС.

«Челси» с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».