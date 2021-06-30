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Рафаэль Бенитес приехал на базу «Эвертона»

11:34
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Рафаэль Бенитес прибыл на базу «Эвертона», сообщает Sky Sports.

61-летний испанский специалист должен встретиться с представителями тренерского штаба команды: Данканом Фергюсоном, Дэвидом Ансвортом и Лейтоном Бэйнсом, которые также приехали на клубную базу.

29 июня сообщалось, что Бенитес согласовал контракт с «Эвертоном» сроком на три года. Предполагается, что клуб в ближайшее время объявит о назначении специалиста на пост главного тренера.

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Иван Торопцев все материалы автора

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