«Арсенал» намерен подписать вратаря «Шеффилда»

«Арсенал» интересуется вратарем «Шеффилд Юнайтед» Аароном Рамсдейлом, сообщает Sheffield Star.

По информации источника, «канониры» намерены сделать официальное предложение по 23-летнему англичанину после того, как тот вернется из расположения сборной Англии, выступающей на Евро-2020.

В сезоне-2020/21 Рамсдейл провел 42 матча за «Шеффилд», из них 6 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.