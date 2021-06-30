«Арсенал» намерен подписать вратаря «Шеффилда»
09:59
«Арсенал» интересуется вратарем «Шеффилд Юнайтед» Аароном Рамсдейлом, сообщает Sheffield Star.
По информации источника, «канониры» намерены сделать официальное предложение по 23-летнему англичанину после того, как тот вернется из расположения сборной Англии, выступающей на Евро-2020.
В сезоне-2020/21 Рамсдейл провел 42 матча за «Шеффилд», из них 6 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.thestar.co.uk/sport/football/sheffield-united/arsenal-to-test-sheffield-united-with-big-money-offer-for-aaron-ramsdale-but-will-it-be-enough-3289119
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