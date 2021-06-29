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Бенитес согласовал с «Эвертоном» контракт на 3 года

20:42
Рафаэль Бенитес. Фото Reuters
Рафаэль Бенитес. Фото Reuters
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Рафаэль Бенитес станет новым тренером «Эвертона», сообщает The Telegraph. Стороны договорились о сотрудничестве и подпишут контракт на три года.

Последним местом работы Бенитеса был китайский клуб «Далянь Ифан». Испанец также поработал в АПЛ: с 2004 по 2010 год тренировал «Ливерпуль» и один сезон провел в «Челси».

Напомним, «Эвертон» под руководством Карло Анчелотти завершил сезон-2020/21 на 10-м месте в АПЛ, а 1 июня итальянский тренер возглавил «Реал».

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Иван Шитик все материалы автора

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