Пулишич не хочет, чтобы его сравнивали с Азаром

Новичок "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что не хочет, чтобы его сравнивали с бывшим полузащитником лондонцев Эденом Азаром, который ушел в мадридский "Реал".

– Я приехал сюда не для того, чтобы меня с кем-то сравнивали, – цитирует Пулишича Sky Sports. – Конечно, Эден – прекрасный футболист, который сделал очень многое для клуба. Прошлый сезон он провел просто великолепно.

Но я собираюсь заявить о себе, доказать свою состоятельность на новом уровне. Показать, на что я способен на футбольном поле.

20-летний игрок сборной США перешел в "Челси" этим летом из дортмундской "Боруссии".