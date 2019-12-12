Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич назван лучшим футболистом года в США, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. 21-летний хавбек набрал 38 процентов голосов. Вторым стал Джордан Моррис из «Сиэтла», который отстал всего на 3 процента. Тройку замкнул Уэстон Маккенни из «Шальке», на счету которого 13 процентов.

Пулишич уже выигрывал награду игроку года в США в 2017 году.

В 2019 году Пулишич защищал цвета дортмундской «Боруссии» и «Челси». В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей и 6 голов.