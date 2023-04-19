«ПСЖ» может купить Кейна этим летом

«ПСЖ» готов побороться за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если он решит покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

По данным источника, парижане внимательно следят за ситуацией игрока и его контрактом. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично хотел бы видеть англичанина в клубе.

Им также интересуется «МЮ» и «Бавария».