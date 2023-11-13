Переход Робсона признан лучшим трансфером в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, покупка Роналду — на 8-м месте

Портал FourFourTwo составил список лучших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед».

Первое место в рейтинге занял переход полузащитника Брайана Робсона из «Вест Бромвича» в 1981 году. «Манкунианцы» заплатили за хавбека 1,7 миллиона евро. Робсон играл за «МЮ» до 1994 года, и провел за клуб 465 матчей и забил 100 голов.

В тройку вошли переходы Дениса Лоу из «Торино» в 1962-м и Эрика Кантона — из «Лидса» в 1992-м.

Трансфер Криштиану Роналду из «Спортинга» в 2003-м занял 8-е место, а переход Уэйна Руни — в 2004-м из «Эвертона» — 4-е.

Топ-10 трансферов в истории «МЮ» по версии портала FourFourTwo:

1. Брайан Робсон из «Вест Бромвича» в 1981 году

2. Денис Лоу из «Торино» в 1962 году

3. Эрик Кантона из «Лидса» в 1992 году

4. Уэйн Руни из «Эвертона» в 2004 году

5. Петер Шмейхель из «Брондбю» в 1991 году

6. Рой Кин из «Ноттингем Форест» в 1993 году

7. Рио Фердинанд из «Лидса» в 2002 году

8. Криштиану Роналду из «Спортинга» в 2003 году

9. Руд ван Нистелрой из ПСВ в 2001 году

10. Денис Ирвин из «Олдхэма» в 1990 году

Со всем списком из 32 переходов можно ознакомиться на сайте портала.

Ранее портал FourFourTwo назвал хавбека «Реала» Джуда Беллингема лучшим атакующим хавбеком мира.