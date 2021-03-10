Джеррард отреагировал на слухи о том, что он может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Рейнджерс» и бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал информацию о том, что он может стать наставником мерсисайдцев вместо Юргена Клоппа.

«В «Ливерпуле» сейчас работает один из лучших тренеров в мире. Мне он нравится, я надеюсь, что он будет работать еще много лет. У меня есть работа в «Рейнджерс», так что я не думаю, что будет полезно обсуждать такие вещи. «Ливерпуль» — мой клуб, и я мечтаю когда-нибудь стать главным тренером команды, но кто сказал, что я для этого достаточно хорош? В первую очередь, нужно с уважением отнестись к Юргену», — приводит ITV слова Джеррарда.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок английской лиги, по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, а также Суперкубке УЕФА. В составе «Ливерпуля» Джеррард по одному разу становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард занимает третье место по количеству матчей за «Ливерпуль» в истории клуба.