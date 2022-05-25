Правительство Великобритании одобрило продажу «Челси» новому владельцу

Правительство Великобритании одобрило продажу «Челси» новому владельцу, сообщила министр культуры, медиа и спорта страны Надин Доррис.

В начале мая консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли договорился о покупке лондонского клуба за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов.

«Вчера вечером правительство выдало лицензию на продажу «Челси», — написала Доррис. — Мы удовлетворены тем, что выручка от продажи клуба не отойдет Абрамовичу. Хочу поблагодарить всех, особенно официальных лиц, которые неустанно работали, чтобы обеспечить продажу «Челси» при его полном функционировании, защищая болельщиков и футбольное сообщество в целом».

Вчера, 24 мая, продажу «Челси» новому владельцу одобрило руководство английской премьер-лиги.

С 2003 года «Челси» принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. 2 марта Абрамович объявил о намерении продать клуб.10 марта британское правительство ввело против бизнесмена санкции, из-за которых продажа была приостановлена.