Тухель получит 200 миллионов фунтов на трансферы от новых владельцев «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сможет потратить 200 миллионов фунтов на трансферы летом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, консорциум Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс», который близок к покупке лондонского клуба, готов выделить данную сумму.

Отмечается, что приоритетом «Челси» в летнее трансферноt окно является усиление защиты в связи с уходом Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты.

Главные цели клуба — защитники Жюль Кунде из «Севильи» и Йошко Гвардиол из «Лейпцига». Всего в списке интересов лондонцев восемь защитников, включая Пау Торреса из «Вильярреала» и Хосе Хименеса из «Атлетико».