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Сегодня, 10:17

BBC принес извинения «МЮ» за появление в телеэфире оскорбительной надписи

Виктория Кравченко
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BBC извинился перед «МЮ» за то, что в бегущей строке новостной ленты появилась надпись: «Манчестер Юнайтед» — мусор». На канале объяснили, что ошибка произошла во время работы стажера.

«Ранее некоторые из вас могли заметить довольно необычный комментарий о «Манчестер Юнайтед» в новостной ленте бегущей строки. Я надеюсь, что фанаты «Манчестер Юнайтед» не были оскорблены этим.

В этот момент работал стажер и обучался тому, как пользоваться бегущей строкой и помещать на нее текст, поэтому он просто писал случайные вещи, и таким образом появился этот комментарий», — сообщила ведущая Аннита Маквей The Guardian.

Она принесла извинения фанатам клуба, отметив, что данный инцидент в любом случае неприемлем.

«МЮ» по итогам сезона-2021/22 чемпионата Англии занял 6-е место. В клубе сменился главный тренер: на место Ральфа Рангника пришел экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

 

Источник: https://www.theguardian.com/international
ФК Манчестер Юнайтед
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
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22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
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22.05 18:00
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