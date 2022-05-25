BBC принес извинения «МЮ» за появление в телеэфире оскорбительной надписи

BBC извинился перед «МЮ» за то, что в бегущей строке новостной ленты появилась надпись: «Манчестер Юнайтед» — мусор». На канале объяснили, что ошибка произошла во время работы стажера.

«Ранее некоторые из вас могли заметить довольно необычный комментарий о «Манчестер Юнайтед» в новостной ленте бегущей строки. Я надеюсь, что фанаты «Манчестер Юнайтед» не были оскорблены этим.

В этот момент работал стажер и обучался тому, как пользоваться бегущей строкой и помещать на нее текст, поэтому он просто писал случайные вещи, и таким образом появился этот комментарий», — сообщила ведущая Аннита Маквей The Guardian.

Она принесла извинения фанатам клуба, отметив, что данный инцидент в любом случае неприемлем.

«МЮ» по итогам сезона-2021/22 чемпионата Англии занял 6-е место. В клубе сменился главный тренер: на место Ральфа Рангника пришел экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.