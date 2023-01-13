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Сегодня, 04:56

Поттер: «Челси» мог добиться большего в матче с «Фулхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, что мы контролировали игру, создали моменты, но, возможно, не хватало последнего паса. Мы допустили пару ошибок у ворот соперника. Во втором тайме, я думаю, мы хорошо отреагировали, а затем красная карточка изменила игру. Разочарован пропущенным голом, потому что думаю, что мы могли бы добиться большего», — цитирует BBC Поттера.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
Грэм Поттер
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
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Тоттенхэм – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

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Манчестер Сити

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Диегу Коста

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