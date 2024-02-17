Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Вулверхэмптона»: «Я не волшебник, а футбольный менеджер»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги матча против «Вулверхэмптона» (1:2) в 25-м туре АПЛ.
«Я не волшебник, я футбольный менеджер. Мы пытаемся стать как можно лучшей командой и прогрессировать в этом году, чтобы что-то построить. Это не изменилось, мы продолжаем двигаться дальше», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.
После поражения от «Вулверхэмптона» лондонцы с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59-24
|57
|
2
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
3
|Ман. Сити
|24
|16
|5
|3
|57-26
|53
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|24
|13
|2
|9
|33-33
|41
|
7
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
8
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
9
|Брайтон
|24
|9
|8
|7
|43-40
|35
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|24
|7
|4
|13
|35-43
|25
|
15
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27-43
|24
|
17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33-45
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|24
|3
|4
|17
|22-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|15:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 4
|17.02
|18:00
|
Бернли – Арсенал
|0 : 5
|17.02
|18:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 2
|17.02
|18:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|2 : 2
|17.02
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|2 : 0
|17.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 2
|17.02
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 1
|18.02
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Брайтон
|- : -
|18.02
|19:30
|
Лутон Таун – МЮ
|- : -
|19.02
|23:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|21
|1
|7
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