Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Вулверхэмптона»: «Я не волшебник, а футбольный менеджер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги матча против «Вулверхэмптона» (1:2) в 25-м туре АПЛ.

«Я не волшебник, я футбольный менеджер. Мы пытаемся стать как можно лучшей командой и прогрессировать в этом году, чтобы что-то построить. Это не изменилось, мы продолжаем двигаться дальше», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

После поражения от «Вулверхэмптона» лондонцы с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.