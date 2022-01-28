«Порту» принял предложение «Ливерпуля» по форварду Диасу, сделка находится на финальной стадии

«Порту» принял предложение «Ливерпуля» по нападающему Луису Диасу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка находится на финальной стадии. «Ливерпуль» заплатит за 25-летнего колумбийца 40 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 65 миллионов евро в зависимости от выступлений футболиста.

В данный момент Диас находится в расположении сборной Колумбии, в «Ливерпуле» рассчитывают провести медосмотр игрока в Южной Америке для того, чтобы совершить трансфер до закрытия январского трансферного окна.

FC Porto have received Liverpool official bid for Lu?s Diaz. € 40m guaranteed fee plus € 25m bonuses. Deal entering in final stages between clubs. ??? #LFC



Diaz is currently in South America with Colombia — Liverpool want to be plan and be prepared for potential medical there. pic.twitter.com/PV9v76xWLE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022

В сезоне-2021/22 Диас провел 28 матчей за «Порту», на его счету 16 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.