«Порту» принял предложение «Ливерпуля» по форварду Диасу, сделка находится на финальной стадии
«Порту» принял предложение «Ливерпуля» по нападающему Луису Диасу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка находится на финальной стадии. «Ливерпуль» заплатит за 25-летнего колумбийца 40 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 65 миллионов евро в зависимости от выступлений футболиста.
В данный момент Диас находится в расположении сборной Колумбии, в «Ливерпуле» рассчитывают провести медосмотр игрока в Южной Америке для того, чтобы совершить трансфер до закрытия январского трансферного окна.
FC Porto have received Liverpool official bid for Lu?s Diaz. € 40m guaranteed fee plus € 25m bonuses. Deal entering in final stages between clubs. ??? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022
Diaz is currently in South America with Colombia — Liverpool want to be plan and be prepared for potential medical there. pic.twitter.com/PV9v76xWLE
В сезоне-2021/22 Диас провел 28 матчей за «Порту», на его счету 16 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4