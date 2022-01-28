Руни отказался вести переговоры с «Эвертоном»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни подтвердил, что мог возглавить «Эвертон».

«Эвертон» выходил на моего агента и хотел провести собеседование. Однако я отказался. Верю, что однажды возглавлю клуб премьер-лиги. Но сейчас я обязан завершить работу в «Дерби». Это важно для меня", — цитирует Руни в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Руни, выступавший за «Эвертон» на старте карьеры, а также в 2017-2018 годах, в настоящее время возглавляет команду из чемпионшипа «Дерби Каунти», поэтому потребуется официальное согласие его нынешнего клуба на переговоры с «ирисками».

Ранее с поста главного тренера «Эвертона» был отправлен в отставку Рафаэль Бенитес.