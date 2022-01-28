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Сегодня, 12:24

Энди Кэрролл близок к переходу в «Вест Бромвич»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий Энди Кэрролл близок к переходу в «Вест Бромвич», сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, 33-летний англичанин в данный момент проходит медицинское обследование, после которого он должен подписать контракт с клубом до конца сезона.

Кэрролл является свободным агентом. С середины ноября 2021 года он выступал за «Рединг», клуб подписал контракт с форвардом на 2 месяца и не стал продлевать соглашение. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача в 7 матчах за прежнюю команду.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
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 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
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 0 : 1
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Кр. Пэлас – Саутгемптон
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15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
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Челси – Эвертон
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16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
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 2 : 3
19.01 23:00
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
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