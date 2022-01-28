Энди Кэрролл близок к переходу в «Вест Бромвич»

Нападающий Энди Кэрролл близок к переходу в «Вест Бромвич», сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, 33-летний англичанин в данный момент проходит медицинское обследование, после которого он должен подписать контракт с клубом до конца сезона.

Кэрролл является свободным агентом. С середины ноября 2021 года он выступал за «Рединг», клуб подписал контракт с форвардом на 2 месяца и не стал продлевать соглашение. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача в 7 матчах за прежнюю команду.