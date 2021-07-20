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«Порту» арендовал Груича у «Ливерпуля» с правом выкупа

14:42
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Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груич проведет следующий сезон на правах аренды в «Порту», сообщает пресс-служба португальской команды.

«Порту» также получил опцию выкупа 25-летнего сербского футболиста у английского клуба.

В минувшем сезоне Груич выступал в аренде в «Порту», провел 41 матч и забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

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