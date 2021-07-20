Трент Александр-Арнолд приступил к полноценным тренировкам после травмы

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд вернулся к полноценным тренировкам после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

«Я много занимался с физиотерапевтами и медицинским персоналом. Чувствую себя в хорошей форме, и сейчас я вернулся к полноценным тренировкам.

Провел довольно много тренировок с ребятами, чувствую себя в хорошей форме, чтобы играть. Но решение принимается тренером и, разумеется, медперсоналом», — приводит слова Трента официальный сайт команды.

2 июня Александр-Арнолд получил повреждение в концовке товарищеского матча сборной Англии против Австрии (1:0). У 22-летнего футболиста диагностировали повреждение бедра, из-за которого он пропустил Евро-2020.