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Трент Александр-Арнолд приступил к полноценным тренировкам после травмы

12:48
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд вернулся к полноценным тренировкам после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

«Я много занимался с физиотерапевтами и медицинским персоналом. Чувствую себя в хорошей форме, и сейчас я вернулся к полноценным тренировкам.

Провел довольно много тренировок с ребятами, чувствую себя в хорошей форме, чтобы играть. Но решение принимается тренером и, разумеется, медперсоналом», — приводит слова Трента официальный сайт команды.

2 июня Александр-Арнолд получил повреждение в концовке товарищеского матча сборной Англии против Австрии (1:0). У 22-летнего футболиста диагностировали повреждение бедра, из-за которого он пропустил Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/438250-trent-alexander-arnold-i-feel-fit-and-ready-to-play

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