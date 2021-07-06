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Полузащитник «Зальцбурга» может продолжить карьеру в «Брайтоне»

07:48
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«Брайтон» интересуется полузащитником «Зальцбурга» Эноком Мвепу, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб планирует усилить центр полузащиты в связи с потенциальным уходом хавбека Ива Биссума. Сообщается, что Мвепу может обойтись «чайкам» в сумму около 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Мвепу провел 45 матчей за «Зальцбург», на его счету 10 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего замбийца в 11,7 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/enock-mwepu-brighton-transfer-salzburg/yS2roBsL5bM0

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Иван Торопцев все материалы автора

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