Полузащитник «Зальцбурга» может продолжить карьеру в «Брайтоне»
07:48
«Брайтон» интересуется полузащитником «Зальцбурга» Эноком Мвепу, сообщает The Athletic.
По информации источника, английский клуб планирует усилить центр полузащиты в связи с потенциальным уходом хавбека Ива Биссума. Сообщается, что Мвепу может обойтись «чайкам» в сумму около 20 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Мвепу провел 45 матчей за «Зальцбург», на его счету 10 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего замбийца в 11,7 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/enock-mwepu-brighton-transfer-salzburg/yS2roBsL5bM0
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