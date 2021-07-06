Магуайр высказался о переходе Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал информацию о переходе в команду полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Джейдон — футболист топ-уровня, исключительный талант. Он молод, но уже опытен. Статистика Санчо говорит сама за себя. Посмотрите, что он сделал в чемпионате Германии за последние пару лет. Пока мы еще не можем окончательно говорить, что Джейдон — игрок «МЮ», но я надеюсь, что мы наконец перейдем эту линию», — приводит Sky Sports слова Магуайра.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

1 июля стало известно, что «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о покупке 21-летнего англичанина у «Боруссии». Для завершения перехода футболисту нужно пройти медицинское обследование после Евро-2020.