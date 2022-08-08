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Влашич просит «Вест Хэм» отпустить его в «Торино». Клубы не могут договориться по условиям перехода

Влашич настаивает на переходе в «Торино»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич просит руководство клуба отпустить его в «Торино», сообщает CalcioMercato.

24-летний хорват хочет получать больше игрового времени и готов переехать в Италию. «Торино» предлагает «Вест Хэму» аренду Влашича с опцией выкупа, тогда как англичане настаивают на обязательстве полноценного перехода после окончания аренды.

В минувшем сезоне на счету Влашича 31 матч за «Вест Хэм», в которых он отметился голом и 2 результативными передачами. Контракт хавбека с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.

Никола Влашич
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
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Брайтон – Ньюкасл
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
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Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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П
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Джейми Варди

Лестер

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

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Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

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И К Ж
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Лидс

 1 0 1
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