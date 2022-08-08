Влашич просит «Вест Хэм» отпустить его в «Торино». Клубы не могут договориться по условиям перехода

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич просит руководство клуба отпустить его в «Торино», сообщает CalcioMercato.

24-летний хорват хочет получать больше игрового времени и готов переехать в Италию. «Торино» предлагает «Вест Хэму» аренду Влашича с опцией выкупа, тогда как англичане настаивают на обязательстве полноценного перехода после окончания аренды.

В минувшем сезоне на счету Влашича 31 матч за «Вест Хэм», в которых он отметился голом и 2 результативными передачами. Контракт хавбека с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.