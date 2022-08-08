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Сегодня, 17:02

«Челси» предложил новый контракт голкиперу Менди

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» предложил новый контракт голкиперу Эдуару Менди, сообщает Sky Sports.

Однако стороны пока не могут договориться по финансовым вопросам.

30-летний Менди выступает лондонский клуб с 2020 года, когда перешел в команду из «Ренна».

Его действующее соглашение с синими рассчитано до июня 2025-го.

Эдуар Менди
ФК Челси
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 - : -
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 - : -
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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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П
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Лестер

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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Саутгемптон

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