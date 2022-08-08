«Челси» предложил новый контракт голкиперу Менди

«Челси» предложил новый контракт голкиперу Эдуару Менди, сообщает Sky Sports.

Однако стороны пока не могут договориться по финансовым вопросам.

30-летний Менди выступает лондонский клуб с 2020 года, когда перешел в команду из «Ренна».

Его действующее соглашение с синими рассчитано до июня 2025-го.