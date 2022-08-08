«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить полузащитника «Ювентуса» Рабьо

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает The Athletic.

«Ман Юнайтед» еще предстоит договориться об условиях контракта с Адриеном. Рабьо идет одним из первых в шорт-листе «МЮ» на позицию в центре полузащиты.

В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Контракт 27-летнего француза с «Юве» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.