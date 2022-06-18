Полузащитник «Тоттенхэма» Бергвейн близок к переходу в «Аякс»

«Аякс» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере 24-летнего хавбека Стивена Бергвейна, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, клуб из Амстердама заплатит за игрока 22,5 миллиона евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 25 миллионов евро. Контракт игрока может быть рассчитан до лета 2027 года.