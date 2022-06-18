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Сегодня, 10:57

Полузащитник «Тоттенхэма» Бергвейн близок к переходу в «Аякс»

Виктория Кравченко
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«Аякс» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере 24-летнего хавбека Стивена Бергвейна, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, клуб из Амстердама заплатит за игрока 22,5 миллиона евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 25 миллионов евро. Контракт игрока может быть рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Бергвейн провел 31 матч за английский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

ФК Аякс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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