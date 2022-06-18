Полузащитник «Тоттенхэма» Бергвейн близок к переходу в «Аякс»
«Аякс» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере 24-летнего хавбека Стивена Бергвейна, сообщает De Telegraaf.
По данным источника, клуб из Амстердама заплатит за игрока 22,5 миллиона евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 25 миллионов евро. Контракт игрока может быть рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Бергвейн провел 31 матч за английский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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