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Сегодня, 10:21

Каррагер отреагировал на скорый уход Мане в «Баварию»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возможный уход Садио Мане в «Баварию».

«Мой любимый футболист этой эпохи «Ливерпуля». Мане все-таки уходит. Он неприхотлив, но очень эффективен, он еще ни разу не травмировался. Множество трофеев и голов, ты настоящая легенда «Ливерпуля». Спасибо, Садио», — написал Каррагер в своем Twitter.

17 июня спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил предстоящий трансфер Мане.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

Садио Мане
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
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