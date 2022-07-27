Азар назвал защитника Уокера самым сложным соперником в АПЛ

Полузащитник «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о том, кто был его самым сложным соперником в английской премьер-лиге (АПЛ). 31-летний бельгиец отметил защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

«Кайл сильный и быстрый, — приводит слова Азара ESPN. — Я силен и быстр, но он сильнее и быстрее меня. Думаю, Уокер один из лучших правых защитников на данный момент».

В прошедшем сезоне 32-летний англичанин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 31 матче за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.