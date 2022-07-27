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Сегодня, 21:21

Азар назвал защитника Уокера самым сложным соперником в АПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о том, кто был его самым сложным соперником в английской премьер-лиге (АПЛ). 31-летний бельгиец отметил защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

«Кайл сильный и быстрый, — приводит слова Азара ESPN. — Я силен и быстр, но он сильнее и быстрее меня. Думаю, Уокер один из лучших правых защитников на данный момент».

В прошедшем сезоне 32-летний англичанин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 31 матче за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/ESPNUK/status/1551909907229728769
Кайл Уокер
Эден Азар
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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