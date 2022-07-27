Алекс Теллес может продолжить карьеру в «Ницце»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру во Франции, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, игроком интересуется «Ницца». Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг готов отпустить футболиста за разумную цену. Кроме того, у Теллеса в новом сезоне станет меньше игрового времени с приходом Тирелла Маласии.

В составе английского клуба игрок выступает с лета 2020 года, куда перешел за 15 миллионов евро из «Порту». В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, отметившись 4 результативными передачами.