Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон о разгроме «Вест Хэма»: «Пять голов — это здорово»

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон прокомментировал разгром «Вест Хэма» (5:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Большая победа. Хорошо играла вся команда. Очень хорошо начали, потом чуть сбавили. Но второй тайм снова удалось начать хорошо. Я очень доволен. Пять голов — это здорово, хотя мы настраивались на непростой матч», — приводит слова Жоэлинтона BBC Sport.

«Сороки» с 53 очками обходят «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.