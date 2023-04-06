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Тен Хаг: «Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, «МЮ» показал в матче с «Брентфордом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Это было очень хорошее выступление. В первом тайме мы показали блестящий футбол, а против такой очень хорошей команды, как «Брентфорд», это непросто. Второго гола мы не забили, хотя с ним жизнь была бы проще, но теперь нужно продолжать бороться до конца. Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, мы показали сегодня. Мы забыли о наших стандартах, но мы должны вернуться к ним, если хотим добиться успеха на заключительных этапах сезона», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

5&nbsp;апреля. Манчестер Юнайтед&nbsp;&mdash; Брентфорд&nbsp;&mdash; 1:0. Маркус Рэшфорд (слева). Фанаты едва не сорвали голландское класико, Рэшфорд повторил достижение Ибрагимовича, новая катастрофа Дортмунда
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 28 14 11 3 46-20 53
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 МЮ 28 16 5 7 42-37 53
6
 Брайтон 27 13 7 7 51-34 46
7
 Астон Вилла 29 13 5 11 39-40 44
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 29 10 13 6 46-38 43
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 29 10 9 10 29-30 39
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
14
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
15
 Вест Хэм 28 7 6 15 26-39 27
16
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
17
 Нот. Форест 29 6 9 14 24-52 27
18
 Борнмут 29 7 6 16 27-57 27
19
 Лестер 29 7 4 18 40-51 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
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38 тур
8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 - : -
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 - : -
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 - : -
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 - : -
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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