Эриксен стал первым после Шмейхеля датчанином, кто забил за «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен забил дебютный гол за клуб в текущем сезоне в матче против «Фулхэма» (2:1) в 16-м туре АПЛ.

Хавбек стал первым датчанином, кто забил за манкунианцев с 1995 года.

Тогда за «МЮ» отличился Петер Шмейхель. Вратарь забил в ворота «Ротора» из Волгограда в Кубке УЕФА на 88-й минуте и принес команде сэра Алекса Фергюсона ничью в домашнем матче.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и занимает пятое место в чемпионате Англии.