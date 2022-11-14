Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:46

Роналду: «Не вижу никакого прогресса в «МЮ» с тех пор, как Фергюсон ушел из клуба»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Форвард «Менчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о развитии клуба в последние годы.

«Я думаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я перешел в «Манчестер Юнайтед». С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел, я не вижу никакого прогресса в клубе. Ничего не изменилось. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год. С 2013-го манкунианцы выиграли Кубок Англии и Кубок лиги, а также стали победителями Лиги Европы.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
1
0
Читайте также
Винер: «Если даем одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо»
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов
СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры
В Турции сообщили о состоянии раненых после взрыва в Стамбуле
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду о тен Хаге: «Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне»

Эриксен — первый с 1995 года датчанин, кто забил за «МЮ». Тогда Шмейхель отличился в ворота «Ротора» в Кубке УЕФА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 1 : 2
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 3 : 0
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 3 : 1
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 0
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 4 : 3
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 0 : 2
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 1 : 0
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 1 : 2
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости