Роналду: «Не вижу никакого прогресса в «МЮ» с тех пор, как Фергюсон ушел из клуба»

Форвард «Менчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о развитии клуба в последние годы.

«Я думаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я перешел в «Манчестер Юнайтед». С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел, я не вижу никакого прогресса в клубе. Ничего не изменилось. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год. С 2013-го манкунианцы выиграли Кубок Англии и Кубок лиги, а также стали победителями Лиги Европы.