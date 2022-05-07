«Манчестер Сити» хочет подписать Погба свободным агентом. Полузащитник «МЮ» не против перехода

Погба может перейти в «Манчестер Сити» из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.

По информации источника, «Манчестер Сити» рассматривают возможность подписания 29-летнего француза на правах свободного агента во время летнего трансферного окна.

Полузащитник готов перейти в стан «горожан», так как заинтересован в сотрудничестве с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Манчестер Сити» готов предложить Погба четырехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.