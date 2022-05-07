Форвард «Тоттенхэма» Бергвейн может продолжить карьеру в «Аяксе»

Нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн планирует покинуть лондонский клуб, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, голландца не устраивает количество игрового времени в «Тоттенхэме», поэтому он хочет сменить клуб. На форварда претендует «Аякс». Сообщалось, что в зимнее трансферное окно «шпоры» отказали голландцам в продаже игрока за 18 миллионов евро.

В этом сезоне футболист в 22 матчах АПЛ отдал голевую передачу и забил три гола. Контракт Бергвейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.