Полузащитник «Манчестер Сити» де Брейне рассказал о своем состоянии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о своем состоянии. Он признался, что не знает, когда полностью восстановится.

«Надеюсь, что все будет в порядке, когда я вернусь. Это травма произошла из-за игровой перегрузки, а также из-за того, что я принимал участие в матчах, когда у меня были другие травмы», — цитирует де Брейне Mundo Deportivo.

В этом сезоне хавбек провел всего 1 матч в АПЛ. Он получил травму колена в первом туре АПЛ против «Бернли» (3:0).