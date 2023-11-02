«Брайтон» продлил контракт с голкипером Стилом

Голкипер «Брайтона» Джейсон Стил подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение 33-летнего англичанина рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт истекал в 2025 году.

Стил выступает за «Брайтон» с 2015 года. В текущем сезоне он провел за «чаек» 9 матчей, пропустил 17 мячей и 1 раз отыграл на ноль. Ранее Стил играл за «Сандерленд», «Блэкберн», «Мидлсбро», и «Нортхэмптон».