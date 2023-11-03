Женщина впервые назначена резервным судьей на матч чемпионата Англии

Судья Ребекка Уэлш стала первой женщиной, назначенной резервным арбитром на матч АПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Девушка будет работать на встрече 11-го тура между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед», которая пройдет завтра, 3 декабря. Начало -в 15.30 мск.

В апреле 2021 года она стала первой женщиной, которая работала на матче четвертого по силе дивизиона чемпионата Англии, при этом первой женщиной-арбитром в мужском английском футболе была Эми Фирн. В 2022 году Уэлш работала на матче третьего раунда Кубка Англии.