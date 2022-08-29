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Сегодня, 21:06

Полузащитник Лукас Пакета перешел в «Вест Хэм»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лукас Пакета.
Фото ФК «Вест Хэм».

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета перешел в «Вест Хэм». Он заключил с клубом контракт на пять лет, сообщает сайт лондонцев.

Также соглашение предусматривает опцию продления контракта еще на сезон.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне 24-летний бразилец забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
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2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
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 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
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 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
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Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
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Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
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Манчестер Сити

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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

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П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
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Ливерпуль

 2 1 0
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Челси

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