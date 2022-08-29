Полузащитник Лукас Пакета перешел в «Вест Хэм»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета перешел в «Вест Хэм». Он заключил с клубом контракт на пять лет, сообщает сайт лондонцев.

Также соглашение предусматривает опцию продления контракта еще на сезон.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне 24-летний бразилец забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.