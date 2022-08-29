«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» претендуют на защитника «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаку

Защитник Аарон Ван-Биссака может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. У «МЮ» есть конкретные предложения по игроку от «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас», сообщает The Athletic.

Контракт 24-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Ван-Биссака сыграл за «МЮ» 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Добавим, что в 2019 году Ван-Биссака обошелся «Юнайтед» в 50 миллионов фунтов стерлингов. Тогда клуб купил флангового защитника как раз у «Кристал Пэлас».