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Сегодня, 21:22

«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» претендуют на защитника «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаку

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Аарон Ван-Биссака может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. У «МЮ» есть конкретные предложения по игроку от «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас», сообщает The Athletic.

Контракт 24-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Ван-Биссака сыграл за «МЮ» 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Добавим, что в 2019 году Ван-Биссака обошелся «Юнайтед» в 50 миллионов фунтов стерлингов. Тогда клуб купил флангового защитника как раз у «Кристал Пэлас».

Аарон Ван-Биссака
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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31 тур
32 тур
33 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
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