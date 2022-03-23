Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт ответил на вопрос о том, был ли нападающий «ПСЖ» Неймар его кумиром.

«Да, это правда, — приводит слова Эллиотта Goal. — Недавно я смотрел документальный фильм Неймара, чтобы увидеть его путь. Посмотреть, откуда он пришел и как стал тем, кем является сейчас. Это очень вдохновляет. Неймар — один из лучших футболистов в истории».