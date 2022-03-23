Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который сейчас находится в расположении сборной Франции, высказался по поводу выступлений за английский клуб и не исключил вероятности перехода в «ПСЖ».

«Почему бы и нет? Всегда приятно играть в клубе с товарищами по сборной. Не знаю, случится ли это с «Манчестер Юнайтед» или с другим клубом, но я хочу выигрывать трофеи», — рассказал Погба Le Figaro.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 105 миллионов евро. За неполные шесть лет в составе манкунианцев 29-летний футболист выиграл два трофея: Лигу Европы и Кубок Английской лиги.

В сезоне-2021/22 француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах. Забил один гол и отдал девять результативных передач.