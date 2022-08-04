Полузащитник «Ливерпуля» Джонс может пропустить около месяца из-за травмы икроножной мышцы

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс может пропустить около месяца из-за травмы, сообщает The Athletic.

21-летний англичанин получил повреждение икроножной мышцы, срок восстановления может составить от 2 недель до 1 месяца. Точный срок будет определен после дополнительного медицинского обследования.

В прошлом сезоне Джонс забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах за «Ливерпуль».