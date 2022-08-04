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Полузащитник «Ливерпуля» Джонс может пропустить около месяца из-за травмы икроножной мышцы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс может пропустить около месяца из-за травмы, сообщает The Athletic.

21-летний англичанин получил повреждение икроножной мышцы, срок восстановления может составить от 2 недель до 1 месяца. Точный срок будет определен после дополнительного медицинского обследования.

В прошлом сезоне Джонс забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах за «Ливерпуль».

Источник: https://theathletic.com/3477071/2022/08/04/liverpool-curtis-jones-calf-injury/?amp=1
Футбол
ФК Ливерпуль
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